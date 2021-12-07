حراكٌ للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.. ماذا يجري؟

قامت قوة من جيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من 26 عنصراً بأعمال مسح وتفقد في محلة كروم الشراقي - ميس الجبل، مصطحبين معهم كلب بوليسي، دون خرق الخط الازرق، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".