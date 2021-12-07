لبنان

البراكس يكشف: هكذا تمّ احتساب أسعار المحروقات في لبنان اليوم

Lebanon 24
07-12-2021 | 03:07
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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "التراجع في اسعار المحروقات كما كان متوقعاً هو نتيجة انخفاض سعر الالف ليتر بنزين المستورد في جدول تركيب الاسعار 25,5 دولارا أميركيا و22 دولارا للمازوت".
 
وأكد أن "الدولار المؤمن من مصرف لبنان لاستيراد 90% من البنزين استقر على 20400 ليرة اما نسبة %10 المؤمنة من قطاع المحروقات من السوق الحرة احتسب على اساس 23240 ليرة".
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