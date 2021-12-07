الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
"تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
- إخماد حرائق (عدد14) :
- أعشاب (عدد5):
(م.جبل لبنان) (عدد2): رشميا - عمشيت.
(م.عكار)(عدد1) : كوشا .
(م.لبنان الجنوبي)(عدد2) : السكسكية - كفرجرة.
- منازل(عدد2) : حارة حريك - دورس .
- سيارات (عدد1) : سد البوشرية .
- مؤسسات (عدد1) : داخل مقهى في سن الفيل .
- كهرباء (عدد4) : مولد في عاليه - عمود في تعنايل - عمود في حراجل - زقاق البلاط .
- نفايات (عدد1) : الغينة .
- نقل وإسعاف (عدد16) :
- حوادث (عدد13): مزرعة يشوع - بربور - جبيل - شحيم - عفيف الطيبي/بيروت - المصنع - ابلح - ادما - كفرشيما - الباشورة - طريق الجديدة - برج حمود - ساحة ابو شاكر/بيروت.
- حوادث سير (عدد3) : سرعين ونقل جريحة الى المستشفى - الثكنة/صور و نقل جريحة الى المستشفى - حي السلم ونقل جريح الى المستشفى .
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 30 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".