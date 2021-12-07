لبنان

الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
07-12-2021 | 03:46
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
 
"تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية،  من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
 
-  إخماد حرائق (عدد14) : 
- أعشاب (عدد5): 
 
(م.جبل لبنان) (عدد2):  رشميا - عمشيت.  
                                                    
(م.عكار)(عدد1) :  كوشا .            

(م.لبنان الجنوبي)(عدد2) :  السكسكية - كفرجرة.
                 
- منازل(عدد2) : حارة حريك - دورس . 
- سيارات (عدد1) : سد البوشرية . 
- مؤسسات (عدد1) : داخل مقهى في سن الفيل .
- كهرباء (عدد4) : مولد في عاليه - عمود في تعنايل - عمود في حراجل - زقاق البلاط . 
- نفايات (عدد1) : الغينة . 
 
- نقل وإسعاف (عدد16) :
- حوادث (عدد13): مزرعة يشوع - بربور - جبيل - شحيم - عفيف الطيبي/بيروت - المصنع - ابلح - ادما - كفرشيما - الباشورة - طريق الجديدة - برج حمود - ساحة ابو شاكر/بيروت.
 
- حوادث سير (عدد3) : سرعين ونقل جريحة الى المستشفى - الثكنة/صور و نقل جريحة الى المستشفى - حي السلم ونقل جريح الى المستشفى .                             
 
مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية  30 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".   
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