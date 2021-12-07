جورج عطالله: يجب التعاطي مع قانون "الكابيتال كونترول" من ناحية تقنية وليس سياسية

اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى الى ان "موضوع الكابيتال كونترول له شقين الاول متعلق بالمعركة السياسية وكنا رأس الحربة اما الشق الثاني فهو التصويت”، وقال: "خضنا المعركة وهناك بعض الاطراف او الكتل ضغطنا باتجاه التحاور معهم وشرحنا وجهة نظرنا ويفترض الا يدخل في السياسة وبالرغم من التباينات مثل القوات او التقدمي الاشتراكي جزئياً كانوا واعين صوتوا بالامس معنا".وأوضح عطالله أن "الصيغة التي طرحت من خارج السياق الطبيعي الذي كنا نناقش فيه، هي صيغة ملتبسة فيها بصمات حاكمية “مصرف لبنان” وجمعية المصارف، لمحاولة حمايتهم من الدعاوى واعطاءهم براءة ذمة”. وأكد “ما يعنينا هو اقرار هذا القانون على قاعدة “ان تأتي متاخراً خبير من الا تأتي ابداً”، مشيراً الى أنه “يجب التعاطي مع القانون من ناحية تقنية، وليس سياسية”، مشدداً على أن “نظرتنا إلى الملف تشريعية وقانونية".