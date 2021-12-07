إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي... هذا ما فعله أهالي بلدة تلّ حياة

قطع اهالي بلدة تلّ حياة بسهل عكّار بالسيارات بعد أن وضعوها في وسط الطريق وذلك إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي عن أحياء البلدة، وفق مندوبة "لبنان 24".



مع الإشارة إلى أن عكار تشهد إنقطاعاً للتيار الكهربائي ببعض بلداتها.