لبنان

إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي... هذا ما فعله أهالي بلدة تلّ حياة

Lebanon 24
07-12-2021 | 04:38
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قطع اهالي بلدة تلّ حياة بسهل عكّار بالسيارات بعد أن وضعوها في وسط الطريق وذلك إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي عن أحياء البلدة، وفق مندوبة "لبنان 24".

مع الإشارة إلى أن عكار تشهد إنقطاعاً للتيار الكهربائي ببعض بلداتها.
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عكّار

التيار الكهربائي

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