منخفض جوي آت.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها السنوية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال80 كم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس ال 1700 متر فجر الخميس، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية وأمطار غزيرة والذي يقترب تدريجيا نحو الشرق.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها السنوية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتقارب ال 65 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار بخاصة جنوب البلاد.الأربعاء: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها السنوية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال80 كم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس ال 1700 متر فجر الخميس، كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.- الحرارة عل الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 13 درجة.-الرياح السطحية: شمالية شرقية تنشط خلال النهار سرعتها بين 25 و50 كم/س وتشتد ليلا لتصل الى 65 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65 %- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,29- ساعة غروب الشمس: 16,29