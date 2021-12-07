بيان من طيران الشرق الاوسط حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان... هذه تفاصيله

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط الاجراءات الجديدة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداءً من 15/12/2021، جاءت على الشكل التالي:



عطفاً على التعميم الصادرعن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بتاريخ 10/9/2021، حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتدأً من 15/12/20212 ، يهم شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، ان تعلن عن الاجراءات التالية:

1) على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي: https://PASS.MOPH.GOV.LB