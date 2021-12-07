لبنان

المازوت الايراني المدعوم... بدء توزيع القسائم في هذه المنطقة

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:03
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باشرت فرق "حزب الله" في قضاء الهرمل عملية توزيع قسائم المازوت الإيراني المدعوم على المنازل في أحياء المدينة، وقرى القضاء حيث من المفترض أن تستفيد 17ألف وحدة سكنية من هذه المادة لغرض التدفئة.
 
وأكد مسؤول ملف مشروع التدفئة ل"حزب الله" في قطاع الهرمل سمير اسكندر "أنه بعد استكمال المرحلة الأولى من تفريغ صهاريج المازوت في المحطات المتعاقد معها ، بدأت عملية توزيع القسائم عبر مسؤولي الأحياء على الأهالي بشكل سلس ومنتظم، بنسبة عشرة بالمئة يوميا تفاديا للتزاحم على محطات الوقود، داعيا "الأهالي الذين يودون الإستفادة من المازوت الإيراني المدعوم الانتظار في منازلهم التي سيصل إليها مسؤولو الأحياء في حزب الله، وأن الجميع سيستفيد من المادة خلال الأيام القليلة المقبلة".
 
وقد استلمت محطات الوقود المعتمدة قي القضاء على كمياتها من المازوت الإيراني المدعوم، وبدأت بتسلم القسائم والتعبئة بوتيرة عالية للأهالي إن في المحطات أو عبر النقل إلى المنازل بكلفة متواضعة، وان المازوت سيصل الى الاهالي بعد تسليمهم القسيمة بيومين أو ثلاثة بأقصى حد كل بدوره.
 
 

 
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