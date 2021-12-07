تسليم وتسلم في وزارة الاعلام.. وهذا ما قاله الحلبي عن قرداحي

ألقى وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال التسليم والتسلم في وزارة الاعلام مع سلفه الوزير جورج قرداحي كلمة قال فيها: "أتوجه بتحية محبة وتقدير للوزير الصديق الأستاذ جورج قرداحي، الذي أراد بحضوره أن يعبر عن هذه العلاقة الإنسانية والثقافية والفكرية التي تجمعنا، بعيدا من المناصب والمسؤوليات. كما أحيي فيه حسه بالمسؤولية الوطنية وترفعه عن التمسك بالموقع، لما يتحلى به من أخلاق وسيرة مهنية لا نقاش فيها".

وتابع: أحل اليوم بصورة موقتة وزيرا للإعلام بالوكالة، لأتسلَّم مهام هذه الوزارة من سلفي الأستاذ جورج قرداحي الوجه المعروف في لبنان وعالمنا العربي، والذي إن إستقال من منصبه لأسباب أسهب في شرحها، إلا أنه من الواجب أن نحييه لموقفه الذي كان فاتحة خير على البلد. وفي هذه المناسبة لا بد من تأكيد أهمية مبادرة الرئيس ماكرون في عدد من بلدان الخليج العربي، وخصوصا في المملكة العربية السعودية، وانفتاح المملكة مجددا على لبنان متجاوزة الحدث العارض في العلاقات اللبنانية - السعودية التاريخية".

أضاف: "ان هذه المبادرة لا شك المشكورة والمقدرة من جميع اللبنانيين، ستسهم في إعادة وصل ما إنقطع وعودة لبنان إلى الحضن الطبيعي الذي لطالما حرص عليه، كواحد من البلدان التي تسهم في نماء المنطقة، وعلامة فارقة في إنفتاحها وتطورها، أمينا على رسالته التاريخية والتزاما لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والدستور، بأنه عربي الهوية والإنتماء. إن تجاوب القيادة السعودية في إعادة الاهتمام بالوضع اللبناني وإستئناف العلاقات بما يعيد نصاب هذه العلاقات إلى أطرها الطبيعية، يأتي ليؤكد أن لبنان لم يكن له إلا أن يكون على أحسن العلاقات وأقصى التعاون مع الدول العربية، وخصوصا الدول الخليجية التي شكلت له تاريخيا، عنصرا ضامنا لاستقلاله وسيادته، ومتنفسا لاقتصاده وازدهاره، ومركزا لاستقطاب اللبنانيين الذين أثروا هذه البلاد بخبراتهم، كما الخليجيين، شكلوا عامل استثمار وإزدهار، فضلا عن المحبة والوئام في حسن العلاقات".

وقال: "أنا بينكم اليوم لأتسلم مهام وزارة الإعلام، بكل ما تعنيه هذه الوزارة من رعاية لحرية التعبير وخدمة للرأي العام، وذلك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، حيث تتوجه هموم المواطنين نحو لقمة العيش الكريم، وتأمين المدرسة والجامعة، ونشر اللقاح لدرء خطر كورونا، وتوفير الكهرباء والدواء والنقل وغير ذلك من الهموم التي لا تنتهي. لكن ذلك كله لا يجعل اللبنانيين يهملون حرية التعبير المسؤول، الحرية التي بذلوا في سبيلها الدماء وقدموا الشهداء ولم يتخلوا عنها.إن المؤسسات الإعلامية اللبنانية باتت مرهقة ومنهكة بفعل الأزمات الاقتصادية والنقدية والمالية المتتالية، وقد خسرت الكثير من كوادرها أو أقفلت أبوابها نهائيا، ووجد العديد من الإعلاميين فرص عمل في الدول العربية أو في الخارج، وأصبحنا ندور في فلك الإعلام الرقمي بكل ما فيه من خدمات وانتشار مسؤول في أحيان كثيرة، وبكل ما فيه أيضا من المخاطر والمنزلقات".

أضاف: "إنني مع التطور التكنولوجي في الإعلام والتواصل، وتسويق إسم لبنان والتعريف بخدماته ومنتجاته، وفي الوقت الذي سأكون فيه بينكم سوف أسعى مع الحكومة والمجلس النيابي، إلى تطوير قانون الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وخصوصا الرقمي، ليصبح منظما ومسؤولا ومولدا لفرص العمل، وأن نرتقي به إلى حيث يستحق هذا القطاع ويستحق لبنان، من موقع كان فيه رياديا" بفضل الإعلاميين وتضحياتهم، وسيعود إلى ريادته بفضل المخلصين . وسوف أتابع أوضاع الإعلاميين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتحت وصايتها مثل تلفزيون لبنان، ليلعب دوره الذي ننتظره منه. وسوف أسعى مع المؤسسات الدستورية لإقرار قانون ينصف الإعلاميين في نهاية الخدمة وقد أصبح في مرحلة عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب".

وتوجه الحلبي إلى وسائل الإعلام بكل مسمياتها إلى وعي دقة المرحلة وخطورتها، فنسهم في تعميم الإيجابيات دون إغفال السلبيات، كما قال، ولكن بمقاربتها بروح المسؤولية وليس بغية الإثارة والإساءة، وأن نرفع من مستوى التخاطب السياسي وخصوصا أننا على عتبة دخول موسم الانتخابات، منبها إلى خطورة إعلاء خطاب الكراهية على حساب المحبة، والسجال العقيم على حساب خطاب الحوار البناء، والاشتباك اللفظي والسباب عوض الكلمة الطيبة السواء ومقاربة المواضيع الإجتماعية بروح المعالجة العلمية وليس السوقية بعيدا عن الإبتذال.