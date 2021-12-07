محكمة الإستئناف المدنية ترد طلب ردّ البيطار المقدم من فنيانوس

ردّت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حرّوق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الإختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار، ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.