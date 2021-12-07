لبنان

فرعون زار البطريرك يونان: لوقف إستغلال حقوق المسيحيين كغطاء للفساد

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:28
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زار الوزير السابق ميشال فرعون بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، لتهنئته على يوبيله الكهنوتي الذهبي ويوبيله الأسقفي الفضي.

بعد الزيارة، قال فرعون: "أتينا اليوم لنهنئ البطريرك في هذه المناسبة الكريمة، ولنهنئه على العمل الذي يقوم به بكامل مسؤولية في وطننا لبنان وهو على رأس طائفة أعطت لبنان الكثير وكذلك بيروت، ونحن نتكلم من حي السريان".

وتابع: "على المسيحيين أن يطبقوا القيم المسيحية الطبيعية المتجذرة تاريخيا بهم وبأسلافهم منذ مئات السنين، والنابعة من الواجب تجاه الأرض المقدسة وبلد الرسالة، وليس فقط المطالبة بحقوق، إذا كان ذلك لخدمة مصلحة فريق صغير من المستفيدين على حساب المجتمع". 

أضاف: "لا شك أن أعداد المهاجرين تزداد في هذه الفترة وفي ظل هذا العهد وهذه الأزمة الخانقة، ما يشكل هاجسا كبيرا ويعكس واقعا أليما".

وأشار إلى أن "العمل على الحد من الهجرة هو واجب، ويمر عبر تطبيق القرارت الدولية وصولا الى قرارات الحوار الوطني والعمل على تحييد لبنان بدل زجه والحفاظ على هوية لبنان ودوره، ووقف إستغلال السلطة أو حقوق المسيحيين أو غيرهم كغطاء للفساد والسماح لأخذ اللبنانيين رهينة".
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