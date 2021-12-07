لبنان

برّي ينتفض: "الدولار الطالبي جرصة من أكبر الجرصات"

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-894424-637744771121401113.jpg
Doc-P-894424-637744771121401113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، إنّ "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء"، مشيراً إلى أنه "يمكن بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، أن يتم إنشاء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة". 
 
وجاء كلامُ برّي وسط إسقاط المجلس النيابي صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد، وحصر استخدام عائداتها.
 
ومع هذا، فقد رأى بري أنّ ملف الدولار الطالبي هو "جرصة من أكبر الجرصات"، وقال: "أخذنا قرارات عديدة ولكنها لم تُنفّذ".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:26 | 2021-12-07
11:17 | 2021-12-07
11:13 | 2021-12-07
11:04 | 2021-12-07
10:49 | 2021-12-07
10:40 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website