برّي ينتفض: "الدولار الطالبي جرصة من أكبر الجرصات"

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية، اليوم الثلاثاء، إنّ "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء"، مشيراً إلى أنه "يمكن بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، أن يتم إنشاء معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة".

وجاء كلامُ برّي وسط إسقاط المجلس النيابي صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد، وحصر استخدام عائداتها.

ومع هذا، فقد رأى بري أنّ ملف الدولار الطالبي هو "جرصة من أكبر الجرصات"، وقال: "أخذنا قرارات عديدة ولكنها لم تُنفّذ".