لبنان

السائقون العموميون: إضراب في 9 الحالي وتحرك تصاعدي حتى تحقيق المطالب

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:32
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دعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في بيان، "السائقين العموميين إلى المشاركة في الاضراب العام يوم الخميس 9 كانون الأول الحالي وتحرك تصاعدي ديمقراطي وسلمي حتى اصدار المراسيم في الحقوق المتفق عليها".
 
ولخص الحقوق بالآتي: "دعم قطاع النقل البري بفئاته مافة لتخفيف الآلام عن معيشة الركاب وتأمين عمل المركبات العمومية لجهة تنقل الركاب والبضائع. انجاز واقرار خطة تنظيم النقل العام. اصدار قرار من وزير الداخلية التزاما لتنفيذ قانون السير لتأمين كامل الحماية لعمل السائقين العموميين ومكافحة كافة انواع التعديات والمزاحمات غير المشروعة. إعداد مرسوم لتجديد اعفاء قطاع النقل البري لجهة الاعفاء المعاينة الميكانيكة ورسوم الميكانيك. تأكد اعتماد قطاع النقل البري من ضمن البطاقة التمويلية. رفضا لجدول تركيب اسعار المحروقات الجهنمي نؤكد رفضنا التسعير بدولار السوق السوداء ونعتبر ذلك خيانة وطنية كون القوانين النافذة تمنع التداول بغير العملة الوطنية . إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اجتثات الاحتكارات وكل انواع الفساد من موقع مسؤوليتنا النقابية ونؤكد لكم الدفاع عن حقوقكم وندعوكم للمشاركة الفعلية والواسعة على مساحة الوطن دفاعا عن تأمين حياة كريمة".
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