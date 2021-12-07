عون التقى بعثة الصندوق الدولي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، المدير المساعد لصندوق النقد الدولي تانوس أرفانيتيس، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو راميريز والرئيس المنتهية ولايته مارتن سيرسولا، وعرض معهم التعاون بين لبنان والصندوق.