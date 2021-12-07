لبنان

عون التقى بعثة الصندوق الدولي

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:40
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، المدير المساعد لصندوق النقد الدولي تانوس أرفانيتيس، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو راميريز والرئيس المنتهية ولايته مارتن سيرسولا، وعرض معهم التعاون بين لبنان والصندوق.
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عون

الصندوق الدولي

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