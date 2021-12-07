لبنان

إصابة 3 مسعفين في حادث سير في مرياطة على طريق الضنية ـ طرابلس

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:45
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أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض، بينهم ثلاثة مسعفين من جهاز الطوارىء والإغاثة، أثناء قيام فريق إسعاف تابع للجهاز بتأدية مهامه في نقل أحد المرضى إلى أحد المستشفيات، في حادث سير وقع على طريق عام بلدة مرياطة، على الطريق العام التي تربط بين الضنية وطرابلس، ما استدعى تدخل فرق إسعاف أخرى تابعة للجهاز، بالإضافة إلى فريق الإنقاذ في الجهاز لإخراج أحد الجرحى من داخل سيارة الإسعاف.
وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، وأفيد أن وضعهم الصحي جيد.
 
 
 
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