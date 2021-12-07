القبض على 6 أشخاص... هذا ما كانوا يفعلونه في كوسبا

ألقت شرطة بلدية كوسبا بالتعاون مع دورية من مفرزة استقصاء الشمال القبض على ستة اشخاص كانوا يقومون بسرقة زيتون من ارض في البلدة المذكورة.

وسلموا الى فصيلة اميون لاجراء المقتضى القانوني.