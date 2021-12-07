لبنان

القبض على 6 أشخاص... هذا ما كانوا يفعلونه في كوسبا

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:50
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ألقت شرطة بلدية كوسبا بالتعاون مع دورية من مفرزة استقصاء الشمال القبض على ستة اشخاص كانوا يقومون بسرقة زيتون من ارض في البلدة المذكورة.
وسلموا الى فصيلة اميون لاجراء المقتضى القانوني.
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سرقة

زيتون

كوسبا

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