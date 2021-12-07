لبنان

اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للإسكان ونقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:40
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صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان البيان التالي:
وقع رئيس مجلس الادارة – المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود ورئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان الاستاذ وليد موسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السابع من كانون الاول الجاري اتفاقية تعاون تضع بموجبها النقابة خدمات خمسة متمرنين بتصرف  المؤسسة العامة للإسكان الى جانب موظفيها للمساعدة بدون اي مقابل مادي في انجاز ما تبقى من 13 الف ملف تقدم بها اصحابها خلال العام 2021  للتسديد المسبق، وخصوصا في دائرة المحاسبة  بإشراف المسؤولين في المؤسسة العامة للإسكان.
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