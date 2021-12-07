سرقة الأسلاك الكهربائية مستمرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة أسلاك كهربائية في بلدة تكريت ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن مختلف أرجاء البلدة.



وعملت فرق الصيانة في شركة "BUS" منذ ساعات الصباح على اعادة تمديد أسلاك جديدة.