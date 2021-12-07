لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية مستمرة

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة أسلاك كهربائية  في بلدة تكريت ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي عن مختلف أرجاء البلدة.

وعملت فرق الصيانة في شركة "BUS" منذ ساعات الصباح على اعادة تمديد أسلاك جديدة.
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تكريت

اسلاك كهربائية

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