صوت انفجار في صور... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت انفجار قوي في منطقة الحوش المتاخمة لمدينة صور، وبعد التدقيق تبين ان الصوت ناتج عن انفجار محوّل كهربائي كبيربالقرب من مطعم الزهراء.

وتوجهت فرق إسعاف جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" الى المكان لمعاينة الأضرار.