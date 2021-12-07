فياض استقبل سفيري الهند وبولندا

إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان وتم البحث في سبل التعـــــــاون بيــــــن البلدين لاسيــما متابعة إنضمام لبــــــنان الــــــــى " التحالـــــــف الدولــــــــي للطاقة الشمسية (ISA) Alliance International Solar التي أطلقتها وتدعمها عالمياً الدولة الهندية وقد وصل عدد الدول المنتسبة اليها الى 99 وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية، كما اتفق الجانبان على وضع آلية سريعة للإستفادة من فرص تمويل بعض المشاريع في مجالات الطاقة والمياه عبر البرامج التمويلية الهندية وخاصة برنامج خط الإئتمان المالي التي تستخدمه الهند في عدد من الدول الناميّة.

كما التقى الوزير فياض سفير بولندا في لبنان بشيميسلاف نيسيووفسكي وتم البحث في إمكانية التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه، وذلك على ضوء تجرية بولندا بالنهوض منذ العام 2005 حتى يومنا هذا والتي اعتمدت على اللامركزية الإدارية كحل لاستدامة هذين القطاعين.

كما تناول اللقاء موضوع إعادة تأهيل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان والمحافظة عليه من الناحية المعمارية والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عبر واجهته وسطحه دون التعرض لهندسته الخارجية وأتُّفق على متابعة هذا الملف بين الطرفين ومشاركة كهرباء لبنان في وقت قريب لما للملف من أهمية وأولية عند الوزارة والمؤسسة.