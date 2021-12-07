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لبنان
إلى طلاب الشهادة المتوسطة... هذا ما قرره مجلس النواب
Lebanon 24
07-12-2021
|
07:12
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قرر مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت اليوم في قصر الاونيسكو، إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.
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