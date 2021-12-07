إلى طلاب الشهادة المتوسطة... هذا ما قرره مجلس النواب

قرر مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت اليوم في قصر الاونيسكو، إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.