لبنان

إلى طلاب الشهادة المتوسطة... هذا ما قرره مجلس النواب

Lebanon 24
07-12-2021 | 07:12
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قرر مجلس النواب في جلسته العامة التي عُقدت اليوم في قصر الاونيسكو، إسقاط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.
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