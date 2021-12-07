في البيرة... احراق مستودع (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على احراق مستودع تابع للمواطن سمير مرعب في بلدة البيرة في عكّار، وامتدت النيران لتصل الى سيارة مركونة قرب المستودع.