لبنان

في البيرة... احراق مستودع (صور)

Lebanon 24
07-12-2021 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام  مجموعة من المجهولين على احراق مستودع تابع للمواطن سمير مرعب في بلدة البيرة في عكّار، وامتدت النيران لتصل الى سيارة مركونة قرب المستودع.
 
 
 
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مستودع

البيرة

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