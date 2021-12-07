لبنان

بيرم اطلع على مطالب المياومين في الضمان

Lebanon 24
07-12-2021 | 07:23
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم صباح اليوم، رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني مع وفد من المياومين في الضمان طالب بـ"تسوية اوضاع الاجراء المياومين في الضمان، وتعيين جميع المياومين كمستخدمين دائمين، وفقا لأحكام المادة الخامسة - الفقرة الثالثة من نظام المياومين التي تنص على تسوية اوضاع الذين كانوا يعملون في الصندوق عند نفاذ نظام المياومين، وذلك بتعيينهم في الدرجة المساوية لأجورهم عند التعيين". 

كما استقبل الوزير بيرم وفدا من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة سلوى الزعتري، وجرى البحث في بعض القضايا العالقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية.  
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