القصيفي: ما حصل اليوم هو باكورة الانجازات التي تعهد مجلس النقابة الجديد بتحقيقها

بارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي لاعضاء النقابة إقرار المجلس النيابي في جلسته اليوم ، اقتراح القانون الذي تقدم به مجلس النقابة بتنسيب المنضوين اليها من غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.واضاف القصيفي : أن ما حصل اليوم هو باكورة الانجازات التي تعهد مجلس النقابة الجديد بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكمال العمل منظومة من أجل توفير حماية قانونية واجتماعية لأسرة النقابة ، رغم كل الأحوال الاستثنائية الصعبة التي يجتازها لبنان، شاكرا لرئيس المجلس والنواب، ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية واعضائها،ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المال ما ابدوه من تعاون أدى إلى هذه النتيجة الايجابية. وأننا على مواعيد مع مزيد من الانجازات النوعية التي تحفظ كرامة العائلة الاعلامية معنويا وماديا.