كتاب من حاكم مصرف لبنان إلى وزير المال بشأن التدقيق الجنائي... هذا ما جاء فيه (صور)

وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع "التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان"، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة "ألفاريز أند مارسال" بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.