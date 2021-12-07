20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حميه خلال لقائه سفير المكسيك: اللبنانيون المغتربون سفراؤنا ويحملون إليكم رسالة لبنان
Lebanon 24
07-12-2021
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزيرالأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، السفير المكسيكي في لبنان خوسيه ايغناسيو مادرازو.
افتتح الوزير حمية اللقاء، مشددا على "عمق العلاقة التاريخية بين البلدين،" ومؤكدا "أهمية تعزيزها على الصعد كافة، وخصوصا في كل المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتان المعنيتان في كل من لبنان والمكسيك، هذا بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات بينهما لما لهذا الأمر من نفع يعود لصالح الشعبين الصديقين اللبناني والمكسيكي".
واكد حميه خلال اللقاء، أن "تعزيز العلاقات بين البلدين هو أمر يفرضه وجود زهاء المليون لبناني يقطنون المكسيك"، قائلا: "هؤلاء هم سفراء لبنان لديكم، والذين يحملون رسالته إليكم، هذا فضلا عن أنهم يشكلون رقما كبيرا جدا من جناح لبنان المغترب في العالم والذي يجب أن يتكامل مع جناحه المقيم لأجل نهوض لبنان وتعزيز مكانته بين الدول مجددا".
وشكر السفير المكسيكي، من جهته، للوزير حميه "رؤيته لأهمية العلاقة بين البلدين" ، مشيرا إلى أنه "كان هناك اتفاق بين المكسيك ولبنان يتعلق بقطاع النقل لم يستكمل بنوده سابقا"، آملا " استكماله مع وجود الوزير حميه في الوزارة".
ورد الوزير حميه بالتشديد على أنه سيباشر "فورا بالإتصالات لإتمام الإجراءات التي تعنى بها الوزارة مع باقي الوزارات اللبنانية المعنية ، وذلك لإخراج الإتفاق المشار إليه سريعا ، إلى صيغته النهائية ، ليصار بعدها إلى وضعه موضع التنفيذ ".
وقال: "إننا في طور إعادة تفعيل المرافق التي تعنى بها الوزارة، وتحديدا في قطاع النقل، وليكون هذا الأخير لائقا وقادرا على استيعاب بنيه المغتربين من المكسيك ومن بلاد الإغتراب كافة أيضا، لأن تفعيل ذلك القطاع سيحفزهم على زيارة بلدهم بشكل دوري، وعلى استمرار تعزيز صلتهم بوطنهم الأم لبنان، والذي لطالما عول ويعول دائما على تواصل وتكامل وتضافر جهود جميع أبنائه في سبيل خروجه من أزماته".
تابع
الأكثر قراءة
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
Lebanon 24
ثمن البنزين سيتراجع غداً.. كيف سيكون السعر الجديد؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر دهاء وذكاء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر دهاء وذكاء.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-07
07/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تتفق مع بعضها إطلاقاً.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أبراج لا تتفق مع بعضها إطلاقاً.. تعرفوا إليها
04:52 | 2021-12-07
07/12/2021 04:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-06
06/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض طوفاني من اليونان نحو لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
منخفض طوفاني من اليونان نحو لبنان.. هذه تفاصيله
03:53 | 2021-12-07
07/12/2021 03:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:26 | 2021-12-07
حضور لبناني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
11:17 | 2021-12-07
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
11:13 | 2021-12-07
مسلحون يخطفون شقيق نائب في الهرمل.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-12-07
وفد صندوق النقد اجتمع بكنعان وجابر: مستعدون لمساعدة لبنان
10:49 | 2021-12-07
نقيب المصورين هنأ بإقرار اقتراح قانون تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الضمان
10:40 | 2021-12-07
وزارة الخارجية أدانت الاعتداء الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية: لبنان يقف دائما الى جانب سوريا
فيديو
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها "قبلتهما الساخنة".. عبد المنعم عمايري وكندة حنا: هذا وقت الرد (فيديو)
00:13 | 2021-12-07
07/12/2021 18:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي استهدف فجرا ميناء اللاذقية.. واشتعال عدد من الحاويات (فيديو)
22:57 | 2021-12-06
07/12/2021 18:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
Lebanon 24
مركبة ترصد "كائنا غامضا" في الجانب المظلم للقمر! (فيديو)
14:00 | 2021-12-06
07/12/2021 18:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact