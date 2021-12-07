إفتتاح قسم إضافي لمرضى "كورونا" في مستشفى نبيه بري الحكومي

أعلن مدير مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزني عن إفتتاح قسم إضافي من 17 سريرا، نظرا لازدياد أعداد المصابين بفيروس corona وتوقع الزيادة في الاعداد في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في الأقسام العاملة حاليا"، آملا في " الاستمرار في استيعاب جميع المرضى الوافدين إلى المستشفى وإمكان التوسع لاحقا حسب المرحلة والحاجة".