لبنان

إفتتاح قسم إضافي لمرضى "كورونا" في مستشفى نبيه بري الحكومي

Lebanon 24
07-12-2021 | 08:06
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أعلن مدير مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزني عن إفتتاح قسم إضافي من 17 سريرا، نظرا لازدياد أعداد المصابين بفيروس corona  وتوقع الزيادة في الاعداد في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في الأقسام العاملة حاليا"، آملا في " الاستمرار في استيعاب جميع المرضى الوافدين إلى المستشفى وإمكان التوسع لاحقا حسب المرحلة والحاجة". 
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