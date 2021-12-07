"الريجي" أنهت تسلم المحاصيل في الشمال وجبل لبنان

أنجزت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" اليوم في مؤسستي طرابلس والبترون التابعتين لها عملية شراء المحاصيل لموسم 2021 من المزارعين في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.وأوضحت "الريجي" في بيان، أن "عملية تسلم المحاصيل التي امتدت من 2 تشرين الثاني الفائت الى 7 كانون الأول الجاري، جرت وسط ارتياح تام ورضى من المزارعين".وأشارت إلى أن هؤلاء "توجهوا بالشكر والتقدير إلى رئيس الريجي ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني ورئيس المصلحة في الشمال الدكتور المهندس محمد كبارة وجميع العاملين في لجان الشراء على الجهود التي بذلوها في اتمام عملية الشراء بنجاح، وبشكل منظم ودقيق وتقديم تسهيلات الدفع والتعاون، في جو من الاحترام المتبادل مع المزارعين في كل من عكار والضنية والبترون وجبل لبنان".