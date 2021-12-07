لبنان

في الجلسة التشريعية "كورونا سياسية" و بري لنائبة "حكيتي كثير اليوم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2021 | 08:24
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غابت الحماوة السياسية عن الجلسة النيابية التي انعقدت في الاونيسكو، وكانت جلسة تشريعية بحث، خصوصًا أنّ المواد الدسمة لم تكن مدرجة على جدول الاعمال، سواء الكابيتال كونترول الذي  لم يسلك طريقه الى الاونيسكو بسبب الخلافات النيابية على الصيغ القانونية في جلسة اللجان النيابية عشية الجلسة. كذلك حال العريضة النيابية لاحالة الرؤساء والوزراء والنواب في قضية انفجار مرفأ بيروت الى المجلس الاعلى لمحاكمة هؤلاء، بعد فشل الطبخة على حد تعبير مصدر نيابي.
الجلسة كانت قصيرة نوعا ما، لم تتجاوز الثلاث ساعات بعد الانتهاء من جدول الاعمال واحالة حوالي 12 اقتراح قانون الى اللجان بعدما سقطت عنهم صفة العجلة. حتى أن "نهفات" الرئيس نبيه بري التي تكسر عادة جمود التشريع كانت قليلة. نذكر منها تعليقه على المداخلات الكثيرة للنائبة بهية الحريري عند مناقشة عدد من القوانين ذات الطابع التربوي "خلص بهية حكيتي كثير اليوم". 
مداخلة للنائب جودرج عدوان استخدم خلالها تعبير "في مرحلة كورونا" استدعت من بري ردًا "ليه هلق شو؟ هلق كورونا سياسية". 
يذكر ان جلسة الاونيسكو بالمبدأ هي الاخيرة قبل نهاية العام الحالي وكانت منتجة تشريعيا بحيث اقرت عشرين اقتراح ومشروع قانون واكدت على الدفع بالدولار للبطاقة التمويلية.

لبنان

خاص

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