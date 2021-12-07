الصايغ: سياسة التدخل في الدول العربية مستنكرة

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر" : "فيما تفاوض إيران أميركا حول برنامجها النووي وحجم نفوذها في المنطقة، نجد أنها تحرك ميليشياتها في اليمن، فتعتدي على مدن المملكة العربية السعودية بصواريخ ومسيرات من صنع إيران، وتدفع بالتعطيل السياسي والحكومي في لبنان.. سياسة التدخل في الدول العربية مستنكرة، وتشكل تهديدا للاستقرار والأمن القومي العربي".