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لبنان
علامة: المطلوب من الحكومة الالتزام بتطبيق القوانين المقرة اليوم
Lebanon 24
07-12-2021
|
09:11
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على تويتر: "من ضمن القوانين التي أقرها المجلس النيابي اليوم، مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية في القطاعات الخاصة، والتي سبق وتقدمنا بها عبر اللجان المعنية من قانون الدواء إلى الاقتراح الخاص بالدولار الطلابي الذي أقر بصفة المعجل المكرر واقتراح قانون حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والتعديلات الخاصة بالقانون المتعلق بالترخيص للأندية الرياضية. المطلوب من الحكومة الالتزام بتطبيق القوانين المقرة اليوم، وإصدار المراسيم التطبيقية لها وللعشرات من القوانين المقرة سابقا، لما فيه المصلحة العامة".
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