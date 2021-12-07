لبنان

بين الدولار الجديد والقديم... "راحت" على المواطن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2021 | 09:32
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فوجئ عدد من اللبنانيين برفض بعض الجهات استلام المئة الدولار ذات الاصدار القديم والاكتفاء بتلك الجديدة، ما أثار خشية الاشخاص الذين يضعون اموالهم في المنازل من هكذا قرار.
 حتى الساعة لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذا الأمر  وتروّج له في السوق
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