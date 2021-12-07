الى اللبنانيين... بيان هام من الـ "OMT" (صورة)

يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يشير إلى أنّ شركات تحويل الأموال باتت ترفض الطبعة البيضاء من فئة المئة دولار أمريكي، أو باتت تستوفي رسم يتراوح ما بين 1 و10 دولار أمريكي مقابل القبول بها.وعليه، يهمّ شركة OMT أن تؤكّد ما يلي:- لم تتوقّف OMT عن قبول الطبعة البيضاء من فئة المئة دولار إذا كانت بحالة جيدة.- لا يتمّ استيفاء أي رسم إضافي مقابل القبول بالطبعة البيضاء من فئة المئة دولار عبر أي من مراكزنا.- لا تقبل OMT أي ورقة نقدية ممزّقة، محروقة، صفراء اللون، أو تالفة ولو جزئيًا.للاستفسار، أو في حال مخالفة ما ذُكر أعلاه في مراكزنا، يرجى التواصل مع خدمة الزبائن على الرقم 01391000.