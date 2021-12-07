لبنان

نقيبة المحامين في طرابلس: لمحاكمة الأستاذ المتحرش وفق ما ينص عليه القانون

Lebanon 24
07-12-2021 | 09:41
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إستنكرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيراز القوال في بيانها إلى أن "حوادث التحرش الجنسي التي طالت عدداً من طالبات ثانوية جورج صراف الرسمية على يد أستاذ مادة التربية الوطنية تشكل إهانة لكرامة كل انسان وانتهاكاً لحقه في الأمن والأمان والحماية من كل أشكال العنف والتحرش".

وأضافت القوال إلى أنه "من المشين أن تقع هذه الحوادث في يومنا هذا لا سيما على يد من يفترض أن يبني الأجيال ويساهم في تطورها".
كما طالبت "بمحاكمة الأستاذ المتحرش وتطبيق العدالة وفق ما ينص عليه القانون، داعيةً وزارة التربية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان أمن الطلاب وسلامتهم والحماية من كل أشكال الاعتداء والعنف والتحرش الجنسي الذي يمكن ان يتعرّضوا له."
كما عبّرت النقيبة عن "تضامنها مع الطالبة الجريئة التي فضحت الأستاذ المتحرش وساهمت في إنقاذ زميلات وزملاء لها مما كان يمكن أن يتعرضوا له".
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