في ببنين... فقدان طفل عمره 7 سنوات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فقدان ابن بلدة الجاموس العكارية الطفل عماد حذيفة عكاري (٧ سنوات) وهو طالب في تكميلية ببنين في عكار.



الرجاء ممن يعرف عنه أي معلومة التواصل على الرقم التالي:701103009.





