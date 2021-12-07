شيخ العقل بحث مع زواره في الاوضاع العامة

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، يرافقها المستشار السياسي في السفارة أتن لانش، في حضور أمين السر في المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي ورئيسة اللجنة الاجتماعية المحامية غادة جنبلاط ومدير مشيخة العقل ريان حسن.وقدمت شيا التهنئة للشيخ أبي المنى. وكانت مناسبة تم في خلالها استعراض الأوضاع العامة والموقف الأميركي الداعم لاستقرار لبنان والنهوض من ازماته خصوصا الاقتصادية.واكتفت السفيرة الأميركية بالقول: "كانت زيارة جيدة وإيجابية في اللقاء مع شيخ العقل".سفير المغربواستقبل أبي المنى سفير المغرب في لبنان محمد اكرين الذي قال في تصريح: "سعدت بلقاء سماحة شيخ العقل، وكان لقاء مميزا استقينا خلاله من أفكار سماحته الحاضرة في كل القضايا التي تهم امتنا ومنها الحوار بين الأديان والطوائف والمواطنة، وقد لمست عمق الفكر حول هذه القضايا وآفاق المستقبل الذي سيكون بفضل مثل هذه الأفكار النيرة والمشرقة لأمتنا رغم الظروف الصعبة التي نعيشها. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والقضايا المطروحة في المشرق والمغرب العربيين، ولقاء سماحته مناسبة جميلة للتباحث حول الحاضر واستشراف المستقبل الذي سيكون بفضل مثل هذه الطاقات النيرة أفضل بحول الله".أضاف: "لدينا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق ولكن ذلك لا يعني عدم الاكتراث لما يجري في لبنان، واننا نسجل بإيجاب كل التوافقات التي نتطلع اليها بين جميع المكونات، ونقف كلما دعت الضرورة الى جانب لبنان. لقد بادر جلالة الملك بتقديم مساعدات للبنان والشعب اللبناني بعد انفجار بيروت إبان الأزمة وكذلك هبة الى الجيش اللبناني والشعب. واننا نحيي ونشجع على توافقات لبنانية تمكّن من ضمان الاستقرار والامن والوحدة التي تبقى أساسا لكل تقدم وازدهار، واهتمامنا بلبنان في مسراته او أزماته التي يعيشها، متمنين ان نشهد المسرات والتعاون الإيجابي. شخصيا أعيش في لبنان منذ أكثر من خمس سنوات. واستطيع التأكيد ان الشعب اللبناني رغم الظروف التي يعيشها قادر بفضل أبنائه الطيبين والخيرين تجاوز كل الصعوبات وانه سينهض بحول الله وإرادة فاعليه والقوى الجدية الموجودة واننا نلمس ذلك كمراقبين واخوة وشركاء من خلال حاضرنا ومصيرنا المشترك".محافظ البقاعكما استقبل الشيخ أبي المنى مهنئا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، في حضور امين سر المجلس البراضعي، وتم استعراض عدد من القضايا والمواضيع العامة.الاتحاد العماليواستقبل شيخ العقل وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر وضم: نائب الرئيس حسن فقيه، والأمين العام سعد الدين حمية صقر وأمين الصندوق الحاج علي طاهر ياسين، في حضور عضو المجلس المذهبي النقابي أكرم عربي.وبعد اللقاء صرح الأسمر: "تشرفنا بزيارة تهنئة لسماحة شيخ العقل ووضعناه في الأجواء الضاغطة والمأسوية التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وطالبنا بالحوار كسبيل وحيد للخروج من الازمة التي نعيش حيالها انقساما عموديا وافقيا بين مختلف فئات الشعب نتيجة الصراعات السياسية الراهنة. وكان سماحته متفهما لما تعيشه الطبقة العمالية وقد استخدم عبارة "اللجوء الى العقلاء" فنحن نحييه كرجل أول للحوار من خلال كل المواقع التي شغلها. كذلك طالبنا بحوار موسع في المرحلة الراهنة يقود الى قمة روحية تطلق الصوت عاليا لإنقاذ الوطن، وأيضا ضرورة التسريع بالبطاقة التمويلية ودعم الدواء والسلع، وكل القطاعات العسكرية بمنحها بدل نقل مقطوع يوازي مليون وخمسمائة ألف ليرة شهريا، للمساهمة مع الشعب في ظل الازمة الكبيرة التي نعيشها".أضاف: "تطرقنا الى واقع مشكلة انعقاد الحكومة او عدمه، فاذا ما انعقدت ترفع الدعم عن الدواء والمحروقات والسلع وأجزاء من الطحين، وعدم الانعقاد مشكلة، وثمة اجتماع للتقيد بمندرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي القاسية جدا، بينها رفع الدولار الجمركي الذي سيؤدي الى كارثة على مختلف فئات الشعب اللبناني، لان تقديراتنا تشير الى ارتفاع كل السلع بنسبة 25 في المئة. نتمنى حوارا واعيا داخل الحكومة وعدم اللجوء دائما الى الأساليب الصارمة والقاسية والقاتلة التي تمس فعليا الشعب اللبناني، المطلوب حوار بمشاركة الشعب اللبناني والاتحاد العمالي. بالأمس تم إقرار مشروع الكابيتال كونترول وهو مشروع مدمر فعليا، واننا نحيي من رفضه وكان من الضروري تمثيل الاتحاد وغيره من هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية عند دراسة مثل هذه الأمور".زوارومن زوار شيخ العقل: وفد من آل أبو الحسن من بلدة بتخنيه (المتن)، وكذلك "هيئة سيدات انماء كفرنبرخ" الشوف وتم اطلاع سماحته على أنشطة الجمعية، وأيضا الأستاذة في الجامعة اليسوعية الدمتور الهام كلاب ترافقها الفنانة التشكيلية رنا البساط، الدكتور غسان العياش والمحامية ندى تلحوق، الكاتبان راجح نعيم وميشال كعدي، الاستاذان سليمان بختي وسلمان زين الدين.شانيهواستقبل شيخ العقل في دارته في بلدة شانيه للتهنئة والتعارف، مطران زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذوكس أنطونيوس الصوري يرافقه الأرشمندريت أرميا عزام والأبوين جورج المعلوف ومتري الحصان، وتخلل اللقاء حديث في "معنى المحبة والأخوة والارتقاء برسالة الدين إلى غاياتها الإنسانية السامية". كما أشار شيخ العقل إلى "توجهه مع اصحاب السيادة والسماحة لعقد لقاءات حوارية دينية جامعة، لترسيخ التقارب الروحي والعلاقة الطيبة بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف انتماءاتهم".كما استقبل قاضي محكمة بيروت المذهبية الشيخ نصوح حيدر للتشاور في بعض القضايا القضائية، وعضو المجلس المذهبي الشيخ حسين عبد الخالق والشيخ وجيه أبو مغلبيه للتشاور بأمور دينية،الشيخ سلامة القنطار ونجله الشيخ خطار من بلدة المتين، فالشيخ حمزة الفقيه من عاليه.ومن الزوار:المحامي مازن المصري الموكل من مشيخة العقل ببعض القضايا العالقة، الشيخ جمال أبو ابراهيم من راشيا، الشيخ رمزي بشير مكارم من راس المتن.وفي وقت لاحق استقبل الدكتور جهاد أبي المنى الحائز على وسام افضل الاطباء في الولايات المتحدة الأميركية يرافقه شقيقه سامي وانطوان طعمة ومنير ثابت.وعقد لقاء عبر الاونلاين مع مجموعة من المهتمين الدروز، من كندا رجا شهيب والولايات المتحدة سامي الحلبي ولبنان ربيع كمال الدين وخضر الحلبي ونبيل سري الدين لبحث افكار عملية لتنمية المجتمع.جولةوكان للشيخ ألأبي المنى جولة في الشوف لتقديم واجب التعازي بالشاب الشيخ أمين زيدان في مرستي، وبالممرضة في مستشفى العرفان السيدة ريما فياض في بلدة ديركوشة، وبالشيخة أم يحيى نبيه غنام والراحل حلمي ابو ضرغم في بلدة كفرحيم، وبالشيخة ام صلاح غانم في الورهانية.وزار أبي المنى المدير العام السابق أنور ضو في منزله في ديركوشة، وكان في استقباله جمع من مشايخ البلدة وفاعلياتها. وزار بعد ذلك بلدة بطمة الشوف للمشاركة بلقاء ديني موسع في مزار المرحوم الشيخ ابي سليمان حسيب الحلبي لمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته، في حضور جمع واسع من المشايخ.