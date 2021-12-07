لبنان

وزارة الصحة تُعلن عن الحاجة لمتطوعين لمواكبة حملة التلقيح

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:07
A-
A+
Doc-P-894529-637744937569898803.jpg
Doc-P-894529-637744937569898803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
"تعلن وزارة الصحة العامة عن الحاجة إلى متطوعين لمواكبة حملة التلقيح التي تعمل الوزارة على تفعيلها لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين تحقيقا للسلامة العامة.
 
وتتمثل المحطة الأقرب بالماراتون الذي تنظمه الوزارة يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 كانون الأول الجاري والذي ستفتح في خلاله مراكز التلقيح في المناطق اللبنانية كافة لمختلف الفئات العمرية، ابتداء من سن الثانية عشرة وما فوق، عبر تقنية الـWalk In. وسيكون على المتطوعين تقديم المساعدة في المراكز لتسجيل غير المسجلين على المنصة الرسمية، كما يمكن لمن هم من طلاب الإختصاصات الطبية والتمريضية المشاركة في عمليات التلقيح.
 
وتلفت الوزارة إلى أن المتطوعين المشاركين في حملة التلقيح بمحطاتها المتعددة في المرحلة المقبلة، سيحصلون على شهادة بذلك من وزارة الصحة العامة.
 
لمن يرغب في التطوع الدخول على هذا الرابط: https://ee.kobotoolbox.org/x/jDFjcKDE
أو إرسال رسالة على الرقم الهاتفي التالي: 81303889".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2021-12-07
11:17 | 2021-12-07
14:34 | 2021-12-07
13:59 | 2021-12-07
13:57 | 2021-12-07
13:48 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website