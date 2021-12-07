وزير الثقافة استقبل النائب الخليل وبحثا في تذليل العقبات لانعقاد مجلس الوزراء

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم النائب انور الخليل. وتم البحث في شؤون عامة تتعلق بالوضع السياسي السائد والأزمة التي استوقفت الحكومة ثم اعترضت استمرار عقد جلسات لمجلس الوزراء وسبل تذليل هذه الأزمة.كما تم البحث في ترتيب زيارة قريبة للوزير المرتضى الى قضاء حاصبيا لتسليط الضوء على الموروث الغني المادي وغير المادي الموجود فيها والصورة الراقية والحقيقية والصادقة للتنوع اللبناني وهي الصورة التي تشكل الأنموذج الذي يحتذى على مستوى العيش معا وحفظ الآخر والفرح فيه.