لبنان

قوى الأمن الدّاخلي تنعى شهيدها الرقيب أول سليم أبي راشد

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:26
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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلـــــــــــــــي:

تنعى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب أول سليم أبي راشد، الذي استشهد بتاريخ 7-12-2021، بعد معاناة طويلة من إصابة حرجة ألزمته الفراش، نتيجة تعرّضه لحادث صدم بتاريخ 23-3-2018، في أثناء تنفيذ مهمّة.

والشهيد سليم أبي راشد من مواليد 24-2-1988/ فيطرون.

- عازب.

- دخل السلك بتاريخ 5-6-2011.

- رُقي الى رتبة عريف بتاريخ 13-2-2015 وإلى رتبة رقيب بتاريخ 27-7-2021. ورقي إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد.

- خدم في معهد قوى الأمن الداخلي، فصيلة ريفون، مفرزة سير جونية، فصيلة عيون السّيمان، سجن جبيل، سجن الأحداث، سجن المحكومين، مفرزة طوارئ الجديدة.
 
- حائز على أوسمة: الحرب، الجرحى، والاستحقاق اللبناني / درجة رابعة. ومدالية الأمن الداخلي، الميدالية العسكرية، وميدالية الجدارة. وتهنئة خطيّة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وتنويه صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي، وتهنئة خطيّة صادرة عن قائد سرية سير جونية.
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