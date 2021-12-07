مصلحة الليطاني: الزام احدى الشركات ازالة نفاياتها من مجرى النهر

بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، الزمت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني شركة مرتضى لصناعة الاحجار والبلاط ونشر الصخور في منطقة تمنين التحتا قضاء بعلبك، على ازالة نفاياتها الصلبة الناتجة عن نشاطها والردميات وكسر الصخور المرمية عشوائيا من قبلها في مجرى النهر.