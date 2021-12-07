لبنان

تجمع الاطباء: لإعلان حال طوارىء صحية بمواجهة موجة كورونا الجديدة

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:38
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حذرت اللجنة الصحية في "تجمع الاطباء في لبنان" والمكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" ببيان، من "التداعيات الخطيرة والمقلقة للزيادة اليومية في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا".
 
وأشار البيان الى "التوجهات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص متحور أوميكرون، وطلبها من جميع الدول البدء بإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكوفيد، كخطوة استباقية ووقائية".
 
وطالب "وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات تمنع سفر الاشخاص القادمين من جنوب القارة الافريقية، أسوة بالدول الأخرى، لتفادي دخول المتغير الجديد الى لبنان" داعيا "جميع المواطنين الى التلقيح لأنه بمثابة الخطوة الحاسمة في الوقاية من الاصابة بهذا المرض"، مشددا على "أهمية وضرورة الإلتزام بالإرشادات الوقائية، من وضع الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتفادي الأماكن المكتظة".
 
ودعا "الحكومة ووزارة الصحة العامة الى إعلان حال طوارىء صحية شاملة، لمواجهة موجة الكورونا الجديدة، والتشدد في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، تحت طائلة اتخاذ العقوبات القانونية وفرض الغرامات بحق المخالفين".
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