لبنان

وزارة الخارجية أدانت الاعتداء الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية: لبنان يقف دائما الى جانب سوريا

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:40
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، في بيان، "الاعتداء الصاروخي الاسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف حاويات في مرفأ اللاذقية، صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 07/12/2021".
 
واكدت "وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا، الى جانب الجمهورية العربية السورية بما يحافظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".
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