وزارة الخارجية أدانت الاعتداء الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية: لبنان يقف دائما الى جانب سوريا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، في بيان، "الاعتداء الصاروخي الاسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف حاويات في مرفأ اللاذقية، صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 07/12/2021".واكدت "وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا، الى جانب الجمهورية العربية السورية بما يحافظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".