لبنان

نقيب المصورين هنأ بإقرار اقتراح قانون تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الضمان

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:49
A-
A+
Doc-P-894545-637744962935827825.jpeg
Doc-P-894545-637744962935827825.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر في بيان، "أعضاء النقابة بعد إقرار مجلس النواب اقتراح القانون الذي سعى مجلس النقابة إليه، وهو تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
 
وأشار إلى أن "ما حصل اليوم هو إنجاز لطالما طالبنا به دائما لأعضاء النقابة بضمان صحة المصورين، لا سيما أننا تعهدنا العمل الدائم على توفير الحماية الصحية والقانونية لأسرة النقابة"، شاكرا ل"كل من سعى وساهم وقدم الدعم والتعاون الذي أدى إلى هذه النتيجة الايجابية بإقرار القانون".
 
ودعا "جميع الزملاء المصورين إلى الانتساب للنقابة وتفعيل عضويتهم"، معتبرا أن "أبواب النقابة ستبقى مفتوحة، كما كانت، أمام جميع الزملاء"، معاهدا "السعي والعمل دائما على تحقيق مطالب المصورين الصحافيين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2021-12-07
11:17 | 2021-12-07
14:34 | 2021-12-07
13:59 | 2021-12-07
13:57 | 2021-12-07
13:48 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website