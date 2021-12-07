نقيب المصورين هنأ بإقرار اقتراح قانون تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الضمان

هنأ نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر في بيان، "أعضاء النقابة بعد إقرار مجلس النواب اقتراح القانون الذي سعى مجلس النقابة إليه، وهو تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".وأشار إلى أن "ما حصل اليوم هو إنجاز لطالما طالبنا به دائما لأعضاء النقابة بضمان صحة المصورين، لا سيما أننا تعهدنا العمل الدائم على توفير الحماية الصحية والقانونية لأسرة النقابة"، شاكرا ل"كل من سعى وساهم وقدم الدعم والتعاون الذي أدى إلى هذه النتيجة الايجابية بإقرار القانون".ودعا "جميع الزملاء المصورين إلى الانتساب للنقابة وتفعيل عضويتهم"، معتبرا أن "أبواب النقابة ستبقى مفتوحة، كما كانت، أمام جميع الزملاء"، معاهدا "السعي والعمل دائما على تحقيق مطالب المصورين الصحافيين".