لبنان

وفد صندوق النقد اجتمع بكنعان وجابر: مستعدون لمساعدة لبنان

Lebanon 24
07-12-2021 | 11:04
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اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي مع وفد صندوق النقد الدولي الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا والسيدة نجلاء نخلة من مكتب لبنان والسيدة مايا شويري من مكتب المدير التنفيذي.

وتناول الاجتماع الوضعين المالي والاقتصادي في ظلّ الأزمة الراهنة وسبل المعالجة لاسيما على ضوء أهمية الوصول الى اتفاق حول خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي واستعداد الصندوق لمساعدة لبنان.
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