عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 681332.

كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8795.