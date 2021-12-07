لبنان

حضور لبناني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

Lebanon 24
07-12-2021 | 11:26
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تم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الأولى في جدة - السعودية، وحضر حفل الافتتاح عدد من النجوم والشخصيات اللبنانية منها المنتج جمال سنان والممثل شادي حداد والكاتبة والمخرجة والممثلة بيتي توتل والإعلامي وسام بريدي والكاتبة السينمائية جوزفين حبشي، إضافة إلى تواجد نجوم عالميين وعرب مثل كاترين دونوف وهيلاري سوانك وفانسان كاسيل ويسرا وليلى علوي.
 
يذكر أن مدير البرنامج العربي في المهرجان هو اللبناني أنطوان خليفة.
 
ويشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أفلام سينمائية لبنانية عدة منها: "بيروت هولدم" للمخرج ميشال كمون و"دفاتر مايا" للمخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج و"البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر و"Broken Keys" للمخرج جيمي كيروز.
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