وزارة الثقافة: ترشيح رشيد درباس كرمز للثقافة العربية لعام 2022

أعلنت وزارة الثقافة في بيان، أنها "قررت ترشيح الوزير السابق المحامي رشيد درباس كشخصية ثقافية عربية للاحتفاء بها كرمز للثقافة العربية لعام 2022، بناء على طلب ورد من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو لاختيار شخصية ثقافية للعام المقبل".