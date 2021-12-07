لبنان

التوتّر يضرب الهرمل.. ظهورٌ لمسلحين وإطلاق نار يطال أحد المنازل (صور)

Lebanon 24
07-12-2021 | 11:43
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تشهدُ مدينة الهرمل توتراً كبيراً إثر عملية إطلاق النار والخطف التي تعرّض لها "و.حماده"، شقيق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إيهاب حماده. 

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ مسلحين عمدوا، مساء اليوم، إلى اطلاق النار على منزل "ف.ح.ح." في الهرمل، وذلك رداً على عملية خطف "و.حماده". 
 
بدورها، أشارت الوكالة "الوطنية للإعلام" إلى أن زوجة "ف.ح.ح." أصيبت بقدميها جراء إطلاق النار الذي طال المنزل، ونقلت الى "مستشفى البتول" في الهرمل.

وكان مسلحون من آل "ح.ح." عمدوا خلال الساعات الأخيرة إلى إطلاق النار على شقيق النائب حماده أمام منزله في محلّة المعالي بمدينة الهرمل.

وأصيب "و.حماده" برصاصات في قدميه، ومن ثم جرى خطفه من قبل المسلحين الذين ذهبوا به إلى جهة مجهولة.
 
صور لمنزل "ف.ح.ح." بعد تعرّضه لإطلاق النار:
 
 
 
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