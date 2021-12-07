لبنان

كتابان من "مصلحة الليطاني" إلى وزيري البيئة والطاقة

Lebanon 24
07-12-2021 | 12:45
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "وجهت كتابين إلى كل من وزيري البيئة الدكتور ناصر ياسين والطاقة الدكتور وليد فياض حول عدم مطابقة مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة جب جنين مع المعايير الحدية التي حددها القرار 1/8 الصادر عن وزير البيئة عام 2001، وأنها غير صالحة للتصريف في نهر الليطاني، بل تساهم في تفاقم التلوث الناتج من الصرف الصحي".
 
وطالبت ب"ضرورة معاينة وتقييم الواقع الفني والتقني لمحطات معالجة الصرف الصحي  القائمة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني بهدف العمل مع الجهات المعنية وتقديم الإجراءات اللازمة للحد من العجز الحاصل وفرض الرقابة الدورية على قطاع الصرف الصحي، تفاديا لتفاقم الكارثة البيئية والصحية".
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