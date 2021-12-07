أقدم على المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية وقائد الجيش.. وهذه عقوبته

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة بحقّ رائد بشير طراف، لإقدامه على المسّ بسمعة المؤسسة العسكرية، وتوجيه كلام مسيء بحق قائد الجيش العماد جوزاف عون ومديرية المخابرات، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي (مجموعات واتساب).كما أصدرت العسكرية حكماً غيابياً بحق علي الحلاق وثلاثة آخرين من منطقة البداوي- طرابلس قضى بالسجن مدة ستة أشهر، وذلك بتهمة إحراق مكاتب التيار الوطني الحر في عكار في السادس من شباط من العام الماضي.